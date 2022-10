Forsøg med vand i silo slog fejl: Træpiller brænder stadig

- Det er fortsat vores vurdering, at vi er i en afsluttende fase, men vi må erkende, at arbejdet kommer til at tage længere tid, end vi troede i sidste uge, udtaler beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl i en pressemeddelelse.

Fredag var det ellers forventningen, at silobranden i Studstrupværket nord for Aarhus ville være slukket i løbet af få dage.

Men et fejlslagent forsøg med vandkanoner inde i siloen betyder, at den oprindelige slukningsteknik er i brug igen. Det betyder, at træpiller køres ud af siloen for at blive kværnet og slukket udenfor.