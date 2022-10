11/10/2022 KL. 06:45

Enhedslistens byrådsmedlemmer får lov til at gå imod partiets linje

Bestyrelsen fritstiller Enhedslistens byrådsgruppe i Aarhus til at stemme for budgetforliget, som et flertal i baglandet er imod. Medlem fra Øst-afdeling går enegang i bestyrelsen.