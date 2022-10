Dog er formålet med hele bogen at beskrive, hvordan den typiske fodboldfan kan andet end at sparke til døren – eller de konkurrerende fans for den sags skyld.

»AGF er nok en af de mest eksponerede klubber i Danmark. Men vi hører aldrig om deres fans. I hvert fald ikke på den gode måde. Vi hører om dem, når der har været et slagsmål. Men hvorfor det? 98 pct. af publikum er jo helt almindelige mennesker. Vi portrætterer blandt andet bankdirektøren, der selv beskriver, hvordan han er en mand, som folk har tillid til, men en simpel idiot som alle os andre, så snart han trækker den hvide trøje over hovedet,« siger Jørgen Høg.

I bogen møder man ligeledes pølsemanden, Thomas Helmig og stadionspeakeren, der stolt har råbt spillerenes navne op i over 10 år.

»Vi har gjort os umage med at snakke med så mange som muligt uden at gå til til universitetet og finde en antropolog, der kan forklare, hvad det lige er, der foregår her. Det gør fansene bedst selv,« siger han.

350 trøjer

En af dem, der fylder siderne ud i ”Kærlighed og Smerte” er Thomas Berg, eller rettere sagt ”museumsdirektøren”, der er hans stolte alias gennem fire sider.

En, hvis han selv skulle sige det, »ganske almindelig mand med smag for fodbold – og fodboldtrøjer«.

Thomas Berg har over 350 AGF trøjer udstillet i sin lejlighed. Han anslår, at den såkaldte udstilling har kostet ham over 300.000 kr. Et svimlende beløb, der vil få de fleste til at spærre øjnene overraskede op. Men for Thomas Berg er pengene bedst givet ud, hvis de kan komme på bøjler.