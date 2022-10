To uger lang silobrand ventes slukket inden for få dage

»Nu har vi muligheden for at sprøjte vand ind i siloen med vandkanoner, og nu sætter vi alt ind på at få gjort arbejdet færdigt, så borgerne snart kan slippe for de store røg- og lugtgener, som branden har medført,« siger han.

Hidtil har man ikke sprøjtet vand direkte på træpillerne, da det indebærer en risiko for, at pillerne udvider sig så meget, at siloen kan kollapse.

Men de seneste dage er det lykkedes - blandt andet med en fjernstyret bulldozer udlånt af Forsvaret - at fjerne en stor del af træpillerne.