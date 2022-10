Røg fra silobrand vil tage til i flere områder

Røgen fra branden på Studstrupværket bevæger sig torsdag ud over Aarhus-bugten som forventet. Fredag forventes det dog, at der vil komme en del mere røg, og at vinden vil føre den ind over områderne omkring Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand. Formentlig vil røgfanen blæse ind over områderne fra i nat og hele fredagen frem. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at borgere, der bor i de nævnte områder og har hjertekar- og lungesygdomme, finder et andet sted at opholde sig, indtil røgen er drevet væk. For alle andre borgere er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der ikke er en sundhedsrisiko ved at opholde sig i områderne. Føler man sig generet af røgen, opfordres man til at gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke for ventilationen.