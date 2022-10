To mænd knuste rude i café og stjal sodavand

Indbrud:

En kvinde ringede morgenen til torsdag kl. 04.26 til politiet og fortalte, at hun netop havde set to personer smadre en rude i en café på Banegårdsgade i Aarhus. De to mænd var derefter gået ind af den smadrede rude og havde forladt stedet med en orange genstand skjult under overtøjet. En patrulje kørte hurtigt til stedet og fik kort efter på Valdemarsgade øje på to personer, der svarede til kvindens beskrivelse. Da patruljevognen kørte hen mod de to mænd, stillede den ene den orange genstand, som viste sig at være en kasse Fanta, fra sig og gik i høj fart væk fra stedet. Betjentene fik dog hurtigt råbt begge mænd tilbage til stedet, hvor de blev anholdt og sigtet for indbrud. Den ene, en 47-årig mand, blev under anholdelsen meget ophidset og måtte ilægges håndjern med den fornødne magt. Han blev sammen med den anden, en 23-årig mand, taget med på politistationen. Den 47-årige blev desuden sigtet for besiddelse af en mindre mængde narko. Det fremgår af døgnrapporten.