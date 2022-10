Falske bankmænd på spil i Ebeltoft og Ryomgård

Bedrageri: Østjyllands Politi fik onsdag tre anmeldelser fra ældre kvinder, der var blevet snydt af nogle mænd, der udgav sig for at være fra banken. En 77-årig kvinde fra Ebeltoft blev omkring kl. 13.30 ringet op af en mand, der sagde, at han var fra kvindens bank, og at han ringede for at hjælpe hende, da nogen havde forsøgt at trække penge fra hendes konto. Han forklarede, at hun skulle have et nyt dankort, og at han ville sende en medarbejder forbi at hente det. Det lykkedes manden at lokke kvinden til at udlevere sin pinkode og kort efter dukkede en mand op på adressen og hentede kvindens dankort. Der blev efterfølgende hævet nogle tusinde kroner på det. Lidt senere blev samme trick benyttet over for en 89-årig kvinde, der udleverede sit dankort. Kortet nåede dog at blive spærret, inden der blev hævet penge på det. Omkring kl. 16.30 blev en 83-årig kvinde i Ryomgård så kontaktet af en falsk bankmand, og også hun blev narret til at udlevere pinkode og kort. Umiddelbart nåede der ikke at blive hævet penge på kortet. Østjyllands Politi er i fuld gang med efterforskningen af sagerne for at finde frem til gerningsmændene. På baggrund af sagerne opfordrer Østjyllands Politi til, at særligt ældre borgere er ekstra opmærksomme, hvis de bliver ringet op af banken. En bankmedarbejder vil aldrig på den måde bede om en pinkode, NemID eller andre personfølsomme oplysninger, og de vil aldrig komme på besøg for at afhente et kreditkort. Tag gerne en snak med dine ældre familiemedlemmer og advar dem om fremgangsmåden. Det fremgår af aaf døgnrapporten fra Østjyllands Politi,