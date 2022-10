Hurtigfærger sænker farten for at spare brændstof

Der bliver lidt færre færgeafgange mellem Aarhus og Sjællands Odde, og samtidig skruer hurtigfærgerne ned for farten for at spare på brændstoffet.

Det er en konsekvens af de stigende energipriser, forklarer kommunikationschef Jesper Maack fra rederiet Molslinjen A/S.

»Vi sejler en smule langsommere på overfarten for at spare på de dyre dråber, og så har vi valgt at tage et par af de tyndeste afgange ud af sejlprogrammet,« siger han.