33-årig sigtet for forsøg på terrorkørsel bliver frivilligt i fængsel

En 33-årig mand, der er sigtet i en sag om forsøg på terrorkørsel på gågaden Frederiksgade i Aarhus, forbliver varetægtsfængslet yderligere fire uger.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden er frivilligt gået med til at forlænge fængslingen frem til 2. november, oplyser politiet.

Han har været varetægtsfængslet siden 19. juli - sigtet for at have kørt en bil gennem Frederiksgade og forsøgt at påkøre flere personer.