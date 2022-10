Aarhus-projekt med rent vand i Indien, Ghana og Sydafrika

»Det er helt oplagt, at vi i Aarhus Kommune engagerer os i arbejdet med at udvikle og formidle løsninger til gavn for rigtig mange mennesker i andre storbyer. For os giver det ekstra god mening, da det også er med til at bringe dansk viden og danske produkter ud i verden og på den måde understøtte vores vandsektor globalt,« siger borgmester Jacob Bundsgaard i meddelelsen. Han understreger, at Aarhus Vand spiller en afgørende rolle både i Aarhus og i det internationale samarbejde.

Et besøg værd

Drikkevand er omdrejningspunktet for samarbejdet – noget de færreste aarhusianere tænker på i dagligdagen. Ud over at beskytte grundvandet har rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang fokus på, hvordan vi kan udnytte vandet til at skabe en bedre og smukkere by.