Her er Socialdemokratiets 11 østjyske kandidater:

Nicolai Wammen (FT-medlem)

Jens Joel (FT-medlem)

Leif Lahn Jensen (FT-medlem)

Daniel Toft Jakobsen (FT-medlem)

Camilla Fabricius (FT-medlem)

Malte Larsen (FT-medlem)

Dorthe Hindborg

Iben Sønderup

Thyge Risvig

Thomas Monberg Andersen

Anna Thusgård

Venstre

Venstre i Østjylland kan bl. a. mønstre partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, på holdet over folketingskandidater. Partiet fik ved det seneste valg i 2019 valgt seks folketingsmedlemmer i Østjylland, men to af dem er ikke på listen til det kommende valg. Britt Bager er skiftet til De Konservative, og Fatma Øktem har besluttet ikke at genopstille.