Et overfald på en ansat betød, at Kontaktstedet i Gellerup i midten af februar blev lukket ned. Værestedet for udsatte og kriminalitetstruede unge var lukket i knap fire måneder frem til genåbningen den 7. juni.

Det fremgår af en redegørelse, som Aarhus Kommunes social- og beskæftigelsesforvaltning har udarbejdet til offentligheden i sagen, hvor 12 medarbejdere og en leder er sendt hjem fra de midlertidigt lukkede kommunale indsatser i Kontaktstedet og UC Gadeplan, og forhold er politianmeldt.