»Det er stærkt problematisk, at nogen lækker sådanne fortrolige oplysninger,« siger Eva Borchorst Mejnertz (S) om, at nogen har brudt sin tavshedspligt, således at JP Aarhus tirsdag kunne offentliggøre, hvad der ligger til grund for den midlertidige lukning og politianmeldelse af to kommunale ungeindsatser.

Hun er forkvinde for Aarhus Kommunes Social- og Beskæftigelsesudvalg og én af dem, der er blevet orienteret mest indgående om, hvad der er foregået på de to kommunale ungeindsatser – Kontaktstedet i Gellerup og UC Gadeplan.