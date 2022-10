54-årig idømt fængsel efter indbrud i biler

En politihund snusede sig dog frem til den 54-årige mand, der stod og gemte sig i en have, og da han forsøgte at flygte, løb hunden ham hurtigt op og bragte ham til standsning, hvorefter han blev anholdt.

Den 54-årige var prøveløsladt efter at have afsonet en dom for indbrud og blev varetægtsfængslet samme dag, og mandag, cirka halvanden måned efter anholdelsen, blev han i Retten i Aarhus dømt for at have brudt ind i to biler og stjålet et dankort og et solbrille-etui.

»Der er tale om nogle ganske få forhold og tyveri af koster til en mindre værdi, men den 54-årige var prøveløsladt og har adskillige domme for lignende kriminalitet bag sig. Det havde betydning for den fængselsstraf, der skulle udmåles, og derfor er jeg også tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand og udløste reststraffen på 91 dage,« siger anklagerfuldmægtig Henriette Laxy.