Aarhus Kommune undgår tilsyn efter kritik af sin rolle i sagen om Søndervangskolen

Beskyldt for snyd

Ankestyrelsens afgørelse har været længe undervejs. Det er næsten ni måneder siden, at Stuk oplyste, at man havde bedt Ankestyrelsen vurdere Aarhus Kommunens tilsyn med Søndervangskolen.

Det skete i forbindelse med, at Stuk afsluttede sit eget tilsyn af en lang række anklager mod Søndervangskolen. Styrelsen vurderede dengang, at Aarhus Kommune ikke på daværende tidspunkt handlede i strid med folkeskoleloven, eller at der var uregelmæssigheder på Søndervangskolen eller andre af kommunens skoler.

Sagen begyndte at rulle i pressen i september sidste år, hvor Dagbladet Politiken kunne fortælle, at der blandt tidligere lærer og elever på skolen var rejst kritik af Søndervangskolens daværende ledelse, som blev beskyldes for snyd med afgangsprøver og for tidlig udlevering af udtræksfag.