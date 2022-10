Kystbeskyttelse med kunstige rev skal testes på Samsø

Som en del af Barreef-projektet skal der opføres et fysisk rev med anvendelse af flere tusinde kubikmeter sten.

Med projektet kan forskerne afprøve rev-metoden til kystbeskyttelse i praksis. Formålet er at dokumentere, om kunstige rev kan udgøre en ny, supplerende metode til kystbeskyttelse, der kan anvendes i fremtiden. De metoder, man i dag anvender, er blandt andet skråningsbeskyttelse, diger, strand- og sandfodring, bølgebrydere og høfder.

Håbet med forsøget er, at det vil vise, at stenrevet giver et godt grundlag for mere vegetation (tang), samt nye levesteder for fisk, skaldyr og andre vigtige organismer i havet. Hvis der opstår passende forhold mellem det kunstige stenrev og selve kysten, er der samtidigt mulighed for øget vækst af ålegræs, der har gavn af de mindre bølger, lyder det.

Det kommende stenrev skal beskytte både imod erosion af kysterne, der kun bliver værre med klimaforandringernes stigende vandstande, og i forhold til at beskytte livet i havet. Her udgør stenrev en base for vegetation og skaldyr, hvor der ofte er masser af føde og skjul for en række vigtige fiskearter, oplyser man i pressemeddelelsen.

Stenrevet etableres på Samsøs østkyst ved Strandskoven nord for Ballen Strand.

Det kunstige rev skal ligge ca. 100 meter ud fra kysten og anlægsarbejdet begynder i vinteren 2023/2024, oplyser Samsø Kommune.