Mandag er meldingen, at slukningen af branden i siloen ved Studstrupværket går som planlagt.

»Status er, at taktikken virker. Vi har held til både at køle indvendig og udvendig, og vi har held med at få kørt træpiller ud,« siger beredskabsdirektør, Kasper Sønderdahl, der formoder, at 20.000 tons træpiller stadig brænder.