For otte år siden levede hun et helt andet liv.

Den 51-årige Rim Soliman havde et velbetalt job i HR-afdelingen i sin daværende mands virksomhed og boede i det centrale Damaskus. Familien havde to au pairs til at gøre rent i huset og passe deres tre børn. Hun manglede aldrig noget og levede et godt liv i den øvre del af middelklassen.