Jeg brugte lidt tid på Thai Ways webside, før det gik op for mig, at når man skal bestille mad hos dem, så foregår det per telefon eller ved personligt fremmøde.

Til gengæld præsenterer hjemmesiden billeder af de retter, man kan bestille, og når telefonen bliver taget prompte, og samtalen er både høflig og professionel, så er det egentlig helt OK.