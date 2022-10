Regeringen udskyder lukning af Studstrups Blok 4

Beslutningen har ikke noget med branden af gøre, men skyldes udsigten til kolde dage, hvor Putin har lukket for gassen, og hvor vinden ikke blæser, da det potentielt kan medføre mangel på strøm i Danmark de to kommende to vintre.

»Vi står desværre i en situation, hvor en kold vinter kan få betydning for den danske elforsyningssikkerhed. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå, at danskerne kommer til at mangle strøm i stikkontakten, og for at gøre os uafhængige af Putins gas, og derfor vil vi udskyde lukningen af tre kraftværker. Det er rettidig omhu. Det er vigtigt at understrege, at beslutningen ikke påvirker opfyldelsen af vores danske klimamål, da der er tale om et midlertidigt tiltag,« skriver klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i en meddelelse fra ministeriet.