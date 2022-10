Moesgaard sætter fokus på hjem i bevægelse

»Udstillingen giver publikum mulighed for at reflektere over, hvad hjem er og kan være. Hvad betyder det at have hjemme for disse mobile grupper? Hvad gør et sted hjemligt, hvis hjem er flere steder? I dag lever flere end nogensinde i et andet land, end det de blev født i. En del mennesker flytter sig frivilligt, andre er tvunget af krig og nød. Samtidig er menneskers bevægelse ikke noget nyt. Flere af grupperne i udstillingen har dybe rødder i bevægelse, og ”hjemme” har for dem aldrig været knyttet til ét bestemt sted,« fortæller Anders Emil Rasmussen, udstillingsansvarlig og museumsinspektør på Moesgaard Museum i en pressemeddelelse.