»Plan A var et køre træpillerne langsomt ud via transportbånd. Plan B var at bruge entreprenørmaskiner. Den mulighed har vi forpasset for indeværende. Vi forventer at få den igen, men vi har ikke mulighed for at inddæmme branden inde i siloen på nuværende tidspunkt. Der er massiv brandudvikling, og vores port, der gør, at vi kan lukke siloen tæt, er defekt efter den sidste hændelse. Så vi bygger en midlertidig port, og så forventer vi igen at kunne holde branden i skak med nitrogen,« uddybede beredskabsdirektøren.

På fredagens første pressemøde betonede Kasper Sønderdahl vigtigheden af at få slukket branden og bevaret siloen.

»Målet er at beskytte siloen, som kunne have en opførelsestid på måske to-tre år, hvis den forsvinder. I øjeblikket er der ikke en kritisk påvirkning af varmeforsyningen i Aarhus,« sagde han og fortsatte:

»Hvis siloen lider så meget skade, er vi inde i et fortsat driftsperspektiv, som kan gøre det udfordrende på sigt at opretholde en varmeforsyning. Det ønsker vi ikke, og det er derfor, vi er nødt til at sætte ind nu med en ny taktik, der gør, at vi kan beskytte siloen.«

Selvom branden nogle timer senere gik gennem taget, er Kasper Sønderdahl sent fredag eftermiddag ikke bekymret for selve siloen.

»På et tidspunkt, når en glødebrand har ulmet længe nok, bryder den ud i lys lue. Det har ikke noget med siloen at gøre. Det er en anden konstruktion end taget,« siger han.

Han forklarer, at siloens konstruktion skal være udsat for varmepåvirkning af højere temperaturer, end man hidtil har set ved branden - og i længere tid end man har set det - før den tager stor skade.

Ved pressemødet klokken 15.30 understregede Kasper Sønderdahl dog, at brandvæsnet planlægger efter alle scenarier.

»Det er vores job at være klar – også til de ting, vi ikke forventer,« lød det fra beredskabsdirektøren.

Myndighederne har eksempelvis også gjort forberedelser til, at borgere om nødvendigt kan evakueres fra området og til en sportshal.

På fredagens første pressemøde fortalte Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, at den kraftige røgudvikling havde fået styrelsen til at anbefale, at særligt udsatte borgere bliver fjernet fra områderne i nærheden af Studstrupværket. Således blev særligt udsatte borgere i Løgten, Skødstrup, Studstrup, Skæring og Hjortshøj fredag opfordret til at finde et andet sted at opholde sig, fremgik det af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

På pressemødet beskrev Hanne Linnemann, leder af sundhedsstaben i Aarhus Kommune, at vinduer og ventilationsanlæg var blevet lukket på plejehjem. Lige som alle borgere var blevet gennemgået for at træffe foranstaltning, så de, der er særligt udsatte kunne blive flyttet hjem til pårørende eller på ledige plejehjemspladser.

Fredag kl. 14.18 var røgudviklingen så kraftig i hele Studstrup By, at der blev udsendt en beredskabsmeddelelse om, at alle borgere her skulle gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg.

Kasper Sønderdahl oplyste på pressemødet, at Østjyllands Brandvæsen har indsat sine brandstationer i døgndrift. Lige som der er hentet assistance fra Beredskabsstyrelsens center i Herning og kemisk beredskab samt fra 10 af landets andre beredskaber, der hjælper med ledelsesstøtte. Desuden hjælper en stor enhed af frivillige med til at koordinere indsatsen, fortalte beredskabsdirektør, der vurderer, at slukningen vil tage »flere dage«.