Hidtil er træpiller i den brændende silo ved Studstrupværket nord for Aarhus blevet fjernet via et transportbånd. Men torsdag brød transportbåndet i brand, og derfor er Østjyllands Brandvæsen nu gået over til »plan b« i kampen for at slukke branden i siloen.

Det oplyste Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør for Østjyllands Brandvæsen på et pressemøde fredag eftermiddag på politigården i Aarhus, hvor myndighederne gjorde status over den omfattende brand, der opstod sidste torsdag i siloen med 56.000 tons træpiller.