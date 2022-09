Men det har ikke kun været gode solforhold, der har været afgørende for Uffe Jakobsen. Han har fulgt projektet over flere år, og mavefornemmelsen i forhold til områdets potentiale er god. Den er og har altid været vigtig for Uffe Jakobsen, når han har udvalgt nye lokationer til sine restauranter. Derudover er det daglige leben og trafikken af gående langs promenaden ved Bassin 7 også en af grundene til, at valget faldt på Karréerne.

Fransk og italiensk

De to nye restauranter er fordelt på to lejemål i Hotelkarréen, hvor Piccolo og Grappa Deli er i samme lokale, og den nye franske bistro er ved siden af. Den franske bistro er et nyt initiativ, som Uffe Jakobsen glæder sig til at søsætte. Hvad restauranten præcist skal hedde, samt hvad menukortet skal indeholde, er ikke helt på plads, men det bliver en fransk bistro i klassisk forstand. Piccolo og Grappa Deli får samme format, som man kender det fra beliggenheden på Åboulevarden og på Nordre Strandvej i Risskov, hvor det er italienske retter i en kombination af restaurant og take away.