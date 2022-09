Stor interesse for vaccination i Region Midtjylland

Lørdag tager vaccinationscentre fat på opgaven med at vaccinere mod influenza og covid-19. I Region Midtjylland er lige over en halv mio. borgere over 50 år blevet inviteret til at bestille tid på www.vacciner.dk.

På baggrund af foreløbige tidsbestillinger er der bestilt ca. 230.000 vacciner, allerede inden de første stik bliver givet lørdag.