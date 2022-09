»Hører man ikke til gruppen af særligt udsatte, kan man for nuværende fortsat bevæge sig rundt i det fri og opholde sig i sit hjem, da der ikke vurderes at være en sundhedsrisiko for folk, der ikke er i risikogruppen,« skriver Østjyllands Politi i pressemeddelelsen og opfordrer til at søge indenfor og lukke vinduer, døre og slukke ventilationsanlæg, hvis man alligevel er generet af røgen:

»Hvis man får sygdomssymptomer efter at have været i røgen, skal man kontakte egen læge eller vagtlægen. Kontakt kun alarmcentralen ved sværere symptomer.«

Politiet og andre relevante myndigheder afholder klokken 13.00 fredag eftermiddag pressemøde om situationen på politigården i Aarhus.