Gassen er den forgangne uge strømmet ud i Østersøen, efter at flere eksplosioner ifølge myndighederne har sprængt huller i både Nord Stream 1 og 2. Vladimir Putin antyder, at han er parat til at bruge atomvåben, og alle mærker vi, at priserne på varer stiger; vi hører, at vi skal spare på strømmen, og enkelte har allerede måttet give op pga. stigende udgifter. Netaviserne er de seneste dage gået i gult igen og igen.