57-årig mand anholdt for stalking

Østjyllands Politi fremstillede onsdag i Retten i Aarhus en 57-årig mand i grundlovsforhør. Den 57-årige sigtes for stalking af en 40-årig kvinde samt overtrædelse af et tilhold.

Den 57-årige mand har ifølge sigtelsen oprettet over 350 opslag og kommentarer om kvinden og deres fælles børn på Facebook på trods af, at han var meddelt et tilhold mod direkte eller indirekte at kontakte dem.