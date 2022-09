Muskelsvindfonden har indsamlet 150.000 kr. til mangfoldigt initiativ

Hvert år uddeler Muskelsvindfonden Plads til forskelle-prisen til et initiativ, der arbejder for at skabe mangfoldighed i Danmark. Udover æren modtager prisvinderen for 2022 også 150.000 kr.

Indsamlingen sker i et samarbejde mellem Muskelsvindfonden, NOVA, VRS og årets Plads til forskelle-ambassadør. I år er det popstjernen Christopher, der er ambassadør for prisen, og han står dermed, sammen med VRS, også bag designet af årets Plads til forskelle-t-shirt.