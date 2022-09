Flere indbrud i biler i det vestlige Aarhus

Tyveri: Østjyllands Politi modtog i løbet af mandag flere anmeldelser om indbrud i biler i og omkring Aarhus. Især i Tilst og Aarhus V har der været flere anmeldelser, hvor metoden har været den samme: Én eller begge af de forreste sideruder er blevet knust og handskerum og evt. midterkonsol gennemrodet for værdier. Østjyllands Politi efterforsker sagerne nærmere. Ved flere af indbruddene blev der umiddelbart ikke stjålet noget, hvilket ikke er usædvanligt, da der ikke altid er noget for tyven at komme efter. Det kan derfor være en god idé at gøre det tydeligt for tyvene, at der ikke er værdier i bilen. Hvis du oplever mistænkelige personer eller observerer noget mistænkeligt i dit nabolag, hører politiet gerne fra dig på tlf 114, fremgår det af døgnrapporten.