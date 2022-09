25/09/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Studstrup-brand plager naboerne - og det kan vare længe endnu

Naboer til Studstrupværket oplever store gener, efter at der udbrød brand i en silo torsdag. Brandvæsenets melding om, hvor længe branden kan tage at slukke, giver hovedbrud hos to af dem.