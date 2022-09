Omfattende brand på Studstrupværket

Branden giver en røg, der kan lugtes på lang afstand. Kemisk beredskab fra Beredskabsstyrelsen har foretaget målinger af røggasserne, og Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at røgen på nuværende tidspunkt ikke udgør en sundhedsrisiko for beboerne i det berørte område.

Føler man sig generet af røgen eller lugten lyder anbefalingen at man lukket døre og vinduer og slukker for for ventilationen.

Føler man ubehag efter at have været i røgen, skal man kontakte egen læge eller vagtlægen.

Kontakt kun politi eller alarmcentral ved sværere symptomer, lyder anbefalingen fra myndighederne.