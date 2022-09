Højere priser for at parkere. En pause i afviklingen af gælden. Et mere optimistisk skøn på gevinsten ved effektiviseringer på ejendomsområdet.

Det er nogle af disse greb, som partierne bag Aarhus Kommunes budget for 2023-2026 benyttede for at få rejst flere millioner til nye tiltag, da de torsdag og natten til fredag forhandlede budgettet