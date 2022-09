Nu går kæmpe register-projekt i gang

Rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (C), har i sinde at bruge registret aktivt i udviklingen af Aarhus.

»Aarhus har en helt særlig sjæl, og man kan virkelig mærke og se historien i vores gader og byrum. Det skal vi sørge for at passe på, når vi udvikler. Hvis vi skal lykkes med at bygge et større og smukkere Aarhus med respekt for vores kulturarv og -historie, skal vi vide, hvor vi har bygninger, der fortæller en særlig historie om en tid og et område eller har en originaldetalje. Derfor er et opdateret register over vores bevaringsværdige bygninger helt essentiel i en strategisk planlægning og udvikling af vores kommune,« siger han.