Vidne ledte politiet på sporet af indbrudstyv

En årvågen kvinde reagerede hurtigt, da hun kunne høre støj fra en nabos lejlighed på Emiliedalsvej i Højbjerg. Da kvinden vidste, at naboen ikke var hjemme, gik hun ud for at se, hvad der skete, og ude på gangen så hun en mand løbe fra lejligheden med en sæk i hånden, fremgår det af døgnrapporten. Manden skyndte sig ud på vejen, hvor han steg ind i en bil og kørte fra stedet. Da naboen ringede til politiet, kunne hun give et rigtig godt signalement af både mand og bil, og hun havde ovenikøbet registreret nummerpladen på bilen.