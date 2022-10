Forståelsespapiret bragte Mette Frederiksen til tops

Meningsmålingerne havde i et stykke tid før valget været i rød bloks favør, og mod slutningen af valgkampen præsenterede Lars Løkke Rasmussen ved flere lejligheder muligheden for en SV-regering. Det skete dels i lyset af de nye radikale højrepartier og et ønske om at stabilisere den parlamentariske midte i dansk politik. Idéen blev dog kritiseret af hans regeringspartnere og flere Venstre-politikere og blev desuden klart afvist af Socialdemokratiets statsministerkandidat Mette Frederiksen (f. 1977), der gik til valg på dannelsen af en socialdemokratisk mindretalsregering.

Kristendemokraterne stillede igen op og var tæt på at komme ind i Folketinget for første gang siden 2001, men kom ikke over spærregrænsen.

Valgets resultat

Overordnet set blev valgets resultat en tilbagegang for blå blok (fra 90 til 75 mandater) og en fremgang for rød blok (fra 85 til 91 mandater). Der var dog store vælgerskred i begge blokke – og på tværs af blokkene. Venstre gik frem med 9 mandater fra 34 til 43, og De Konservative fordoblede deres mandater fra 6 til 12. Denne borgerlige fremgang skete dog i høj grad på bekostning af VLAK-regeringens grundlag. Regeringspartneren Liberal Alliance mistede 9 mandater (fra 13 til 4), og Dansk Folkeparti, der var væsentlig for det parlamentariske grundlag, løb efter kanonvalget i 2015 ind i en vælgermæssig lussing og blev mere end halveret fra 37 til 16 mandater. Nye Borgerlige kom for første gang ind med 4 mandater, mens Stram Kurs og Partiet Klaus Riskær Pedersen ikke kom over spærregrænsen.

I rød blok opretholdt Socialdemokratiet sin position som det største parti og vandt et mandat. Også Enhedslisten opretholdt stort set status quo med tabet af et mandat. Til gengæld havde SF og De Radikale stor fremgang og vandt hhv. 7 og 8 mandater – for begge partier en fordobling. Alternativet, der var gået til valg med den politiske leder Uffe Elbæk (f. 1954) som statsministerkandidat, fik en tilbagegang fra 9 til 5 mandater.

Valgresultatet kan overordnet forklares med, at mange vælgere mente, at regeringen og Dansk Folkeparti i de forløbne fire år havde svigtet den offentlige sektor med nulvækst i de offentlige budgetter, selvom den danske økonomi var i vækst. Indvandringstemaet – som havde været altoverskyggende ved folketingsvalget i 2015 – var ikke så fremtrædende mere, og det medførte en stor tilbagegang for Dansk Folkeparti, der derudover ikke adresserede klimabekymringen eller brexit-udfordringerne under valgkampen. Resultatet blev derfor, at centrum-venstres valgkampsfokus på velfærdsforbedringer, klimapolitik og helhjertet opbakning til Danmark som EU-medlem blev udslagsgivende.

Den 6. juni begærede Lars Løkke Rasmussen sin afsked som statsminister med baggrund i valgresultatet, og efter dronningerunde og forhandlinger med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om et regeringsgrundlag blev Mette Frederiksen den 26. juni 2019 udpeget som statsminister og leder af en rent socialdemokratisk regering. Et egentligt regeringsgrundlag blev ikke fastlagt, men mellem parterne blev der forhandlet et såkaldt forståelsespapir på plads, kaldet ”Retfærdig retning for Danmark”. Det fokuserede især på klimapolitik, velfærd, ulighed, uddannelse, integration og internationalt engagement.