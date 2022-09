Oplev Aarhus: Her er fire ting, du kan lave i weekenden

Vil man hellere en tur ud i naturen og eventuelt kombinere det med lidt bålhygge for hele familien, er der mulighed for det lørdag, når der er Naturdag på Natursamarbejdet i Brabrand. Her er mulighed for at hilse på dyrene, kigge på grøntsagshaverne og bage æbleskiver over bål, fortæller arrangørerne. Deltagere opfordres også til at medbringe en madkurv og en fyldt termokande. Arrangementet er et samarbejde mellem Teknik & Miljø og Børn & Unge i Aarhus Kommune. Det er gratis at deltage, og det foregår på Natursamarbejdet på Louisevej i Brabrand.

