Tirsdag udsendte Aarhus Kommune en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at UC Gadeplan og Kontaktstedet i Gellerup er lukket med øjeblikkelig virkning som følge af, at kommunen har konstateret flere forhold, som indikerer, at der kan være tale om tjenstlige og strafbare forhold.

»Det er meget alvorligt og vidtgående beslutning som heldigvis sker sjældent, men ikke desto mindre kræver det også byrådets fulde opmærksomhed og offentligheden skal naturligvis også have indsigt i en så alvorlig sag,« siger Gert Bjerregaard i en pressemeddelelse,.