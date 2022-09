To mænd sigtet for at stjæle brænde

En opmærksom borger fattede mandag kl. 20.24 mistanke til to mænd, der var kravlet over en låge og var ved at læsse nogle sække med brænde på en trailer, som de havde parkeret ved et naturcenter på Louisevej i Brabrand.

En patrulje fra Østjyllands Politi var hurtigt på stedet og her traf de i følge døgnrapporten to mænd på hhv. 33 og 22 år, som lige netop var kørt fra stedet i deres bil med 15 sække brænde på traileren.