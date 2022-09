Anholdt efter hærværk på varmestue I Aarhus

Personalet på en varmestue i Thomas Koppels Gade i Aarhus C kontaktede mandag kl. 21.58 politiet, da nogle mænd skabte uro foran stedet.

En patrulje fras Østjyllands Politi kørte til stedet, hvor de traf en lille gruppe berusede og opfarende mænd, som var meget utilfredse med, at varmestuen var lukket. Den ene, en 37-årig mand, havde været så vred, at han havde knust tre ruder i bygningen, og han blev derfor anholdt og sigtet for hærværk.