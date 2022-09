Thailandsk kvinde tilbageholdt på Udlændingeloven

Østjyllands Politis udlændingeafdeling foretog mandag kontrol på et bordel i Aarhus C. Her traf betjentene to kvinder, og den ene af dem, en 45-årig thailandsk kvinde, kunne ikke vise dokumenter, der viser, at hun må opholde sig eller arbejde i Danmark.

Hun blev derfor sigtet for ulovligt ophold og ulovligt arbejde, og hun bliver nu tilbageholdt på hjemrejseloven, mens Udlændingestyrelsen vurderer hendes sag. Derudover skal Center Mod Menneskehandel vurdere, om kvinden kan have været udsat for menneskehandel.