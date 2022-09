Varetægtsfængslet for overgreb på mindreårig steddatter

Retssag: Retten i Aarhus varetægtsfængslede tirsdag formiddag en 48-årig mand for fire uger.

Østjyllands Politi sigter ham for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod et barn under 12 år.

Barnet er en steddatter, og politiet skriver i sigtelsen, at der er begået flere overgreb mod den mindreårige i en periode fra 2007 til 2009.