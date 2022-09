Det tog en weekend at tromme store dele af de aarhusianske skolebestyrelser sammen til møde, hvilket viser noget om, hvor stor frustration der er i miljøet over, at børne- og ungdomsområdet i Aarhus står til at skulle spare 100 mio. kr. om året de næste fire år.

Forældre fra både skole- og institutionsområdet er voldsomt frustrerede