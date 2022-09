Nicolaj Bang (K), ny rådmand for Teknik og Miljø, trækker nu i bremsen på den meget omdiskuterede forslag til helhedsplan for Randersvej, som lægger op til etagebyggerier i villakvartererne op mod Randersvej.

Efter gennemgang af af de 600 høringssvar for helhedsplanen for Randersvej bliver planen nu justeret. Det betyder, at der ikke kan bygges, så højt som planen lagde op til.