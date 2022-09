»Man har jo lyst til at sige, at finanskrisen godt kan gå hjem og vugge. Det er et helt andet game i den her omgang.«

Aarhus-restauratør Allan Thallaug kan se tilbage på et par hårde år. Først var der coronanedlukninger, og så kom inflation og energikrise med stigende regninger på både råvarer, strøm og varme. Allan Thallaug