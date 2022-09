Den er i risiko for at uddø og findes kun 20 steder i Danmark.

Kantet kohvede er en lille plante, der er et sjældent syn i naturen. Men i Nationalpark Mols Bjerge har frivillige botanikere haft et stort arbejde med at håndtælle den lyserøde-bleggule blomst. Den er bare en af tusindvis af spændende arter i nationalparken.