Uro efter fodboldkamp i Aarhus

Efter lørdagens Superliga-kamp mellem AGF-AaB opstod der uro mellem grupper af fans. Umiddelbart efter kampen var der optræk til slagsmål, da en gruppe AaB-fans forsøgte at konfrontere en gruppe AGF-fans uden for stadion. Det blev dog forhindret af det fremmødte politi, der fulgte AaB-fansene mod banegården, hvor de skulle med toget. På banegården opstod der uroligheder, da en gruppe AGF-fans dukkede op. Begge grupperinger var opfarende og forsøgte at komme i konfrontation med hinanden, og betjentene måtte bruge magt for at adskille parterne. Det lykkedes til sidst at genne AaB-fansene ned på perronen, hvor de skulle med toget. I forbindelse med indsatsen ved fodboldkampen blev der foretaget 15 sigtelser. Der kan dog komme yderligere sigtelser, da Østjyllands Politi blandt andet vil gennemgå videoovervågning i den videre efterforskning af de episoder, der opstod efter kampen.