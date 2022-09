Mand sigtet for have true 16-årig til at udlevere sin AaB-fantrøje

Østjyllands Politi fremstillede mandag kl. 11.00 en 22-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for røveri ved lørdag omkring kl. 19.30 sammen med flere andre gerningsmænd at have truet en 16-årig dreng til at udlevere sin AaB-fantrøje. Episoden skete ifølge sigtelsen på Frederiks Allé i Aarhus efter fodboldkampen mellem AGF-AaB. Senere lørdag aften blev Østjyllands Politi bekendte med, at der florerede et videoklip på nettet, hvor nogle mænd i AGF-tøj gik rundt med en AaB-fantrøje, og det blev derfor undersøgt, om der kunne ligge en kriminel handling bag. Efterforskningen ledte politiet frem til den 16-årige forurettede og senere til den 22-årige, der blev anholdt natten til mandag. Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere for at finde frem til yderligere gerningsmænd til røveriet. Har du oplysninger om, hvem de er, kan du kontakte politiet på tlf. 114. Anklagemyndigheden anmodede om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker p.t. ikke at oplyse yderligere om sagen, fremgår det af døgnrapporten.