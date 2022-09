Sigtet for narkokørsel på stjålet knallert

En patrulje fik torsdag kl. 9.40 øje på en 47-årig mand, der kørte rundt på stor knallert på Skanderborgvej i Viby, og da manden kørte usikkert og uden hjelm, besluttede betjentene at standse ham. Knallerten havde ikke nummerplader på, og da patruljen slog stelnummeret op, viste det sig, at den var stjålet fra en adresse i Viby nogle dage forinden. Den 47-årige virkede påvirket, og han erkendte da også, at han havde taget stoffer. Han måtte desuden indrømme, at han ikke har kørekort til stor knallert. Det endte derfor med, at han blev anholdt og blev sigtet for: Narkokørsel, kørsel uden førerret, kørsel uden hjelm og tyveri.