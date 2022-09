Opdaget på Snapchat - sigtet for at sælge stoffer

Narko: Østjyllands Politis specialpatrulje holder løbende øje med narkosalg på sociale medier, og torsdag fandt betjentene frem til et par konti, der solgte hash og skunk. En betjent udgav sig for at være køber og lavede en aftale med personen bag den ene konto om at mødes ud for en adresse i Risskov. Torsdag sidst på eftermiddagen stod nogle civilklædte betjente fra specialpatruljen klar ved adressen, og på det aftalte tidspunkt dukkede en bil med to mænd på hhv. 19 og 21 år op. Da de to mænd ville til at handle, blev de begge anholdt. Under visitationen af mændene og ransagning af bilen fandt politiet flere salgsposer med skunk og hash og nogle tusinde kroner i kontanter. Derudover lå der også en mindre mængde kokain og nogle ulovlige tramadol-piller i bilen. Penge og narko blev beslaglagt, og den 19-årige og den 21-årige blev sigtet for salg af euforiserende stoffer. Lidt senere på dagen blev en 18-årig mand og en 18-årig kvinde sigtet efter samme paragraf, da de blev anholdt i Åbyhøj, hvor de troede, at de havde en aftale med en mand, der ville købe stoffer af dem, efter kontakt på Snapchat. I stedet var det dog betjente fra specialpatruljen, der mødte op. Under ransagning af bilen, som manden og kvinden kom kørende i, fandt betjentene flere salgsposer med hash og skunk og nogle tusinde kroner i kontanter. Det fremgår ag døgnrapporten.